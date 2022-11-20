Характеристики товара
Описание
Ширина: 52 см
Глубина: 50 см
Высота: 84 см
Ширина сиденья: 45 см
Глубина сиденья: 47 см
Высота сиденья: 46 см
Основные характеристики
- Цветбелый, черный
Ширина: 52 см
Глубина: 50 см
Высота: 84 см
Ширина сиденья: 45 см
Глубина сиденья: 47 см
Высота сиденья: 46 см
Стул Версаль черный, белый каркас
Стул Версаль дерево, белый каркас
Стул Версаль белый, белый каркас
Стул Версаль белый, стальной каркас
Стул Версаль черный, стальной каркас
Стул Родез белый
Стул Родез черный
Стул Сиена голубой, белый каркас
Стул Сиена розовый, белый каркас
Стул Сиена белый, белый каркас
Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Барный стол Хайткросс
Кружка 330 мл Royal White 6, 36
Кружка 340 мл Royal White 6, 36
Подушка халлофайбер
Стойка администратора Марго
Вешалка Парма 1
Обувница Парма 4/2
Столешница Oxalit светлый сланец