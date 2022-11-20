Стул Версаль белый, стальной каркас

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Версаль белый, белый каркас
Стул Версаль белый, белый каркас
Следующий Стул Версаль черный, стальной каркас
Стул Версаль белый, белый каркас

Характеристики товара

Описание

Ширина: 52 см
Глубина: 50 см
Высота: 84 см
Ширина сиденья: 45 см
Глубина сиденья: 47 см
Высота сиденья: 46 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбелый, серебряный

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Родез белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
12

Стул Родез белый

Настоящее фото товара Стул Родез черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
5

Стул Родез черный

Настоящее фото товара Стул Сиена голубой, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
12

Стул Сиена голубой, белый каркас

Настоящее фото товара Стул Сиена розовый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
9

Стул Сиена розовый, белый каркас

Настоящее фото товара Стул Сиена белый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
12

Стул Сиена белый, белый каркас

Настоящее фото товара Стул Сиена голубой, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
5

Стул Сиена голубой, стальной каркас

Настоящее фото товара Стул Сиена розовый, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
5

Стул Сиена розовый, стальной каркас

Настоящее фото товара Стул Сиена белый, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
9

Стул Сиена белый, стальной каркас

Настоящее фото товара Стул Сиена голубой, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
15

Стул Сиена голубой, черный каркас

Настоящее фото товара Стул Сиена розовый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
7

Стул Сиена розовый, черный каркас

С этим товаром покупают

Чехол Е01 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол Е01 на стул Eames

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
14

Барная стойка Дезмонд Х черная

Кувшин 600 мл Royal White 1, 12Настоящее фото товара Кувшин 600 мл Royal White 1, 12, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
8

Кувшин 600 мл Royal White 1, 12

Кувшин - ваза 540 мл Royal WhiteНастоящее фото товара Кувшин - ваза 540 мл Royal White, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
7

Кувшин - ваза 540 мл Royal White

Подушка халлофайбер экоНастоящее фото товара Подушка халлофайбер эко, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Подушка халлофайбер эко

Стойка администратора ИнтерНастоящее фото товара Стойка администратора Интер, произведённого компанией ChiedoCover
32 190
10

Стойка администратора Интер

Ковролин NovaНастоящее фото товара Ковролин Nova, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
10

Ковролин Nova

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Loredo, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Столешница Oxalit Loredo

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01142, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
10

Светильник подвесной KH01142