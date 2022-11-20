Характеристики товара
Описание
Ширина: 52 см
Глубина: 50 см
Высота: 84 см
Ширина сиденья: 45 см
Глубина сиденья: 47 см
Высота сиденья: 46 см
Основные характеристики
- Цветбежевый, черный
Ширина: 52 см
Глубина: 50 см
Высота: 84 см
Ширина сиденья: 45 см
Глубина сиденья: 47 см
Высота сиденья: 46 см
Стул Версаль белый, черный каркас
Стул Версаль дерево, стальной каркас
Стул Версаль черный, белый каркас
Стул Версаль дерево, белый каркас
Стул Версаль белый, белый каркас
Стул Версаль белый, стальной каркас
Стул Версаль черный, стальной каркас
Стул Родез белый
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