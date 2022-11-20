Стул Версаль дерево, стальной каркас

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Версаль белый, черный каркас
Стул Версаль белый, черный каркас
Следующий Стул Версаль черный, белый каркас
Стул Версаль белый, черный каркас

Характеристики товара

Описание

Ширина: 52 см
Глубина: 50 см
Высота: 84 см
Ширина сиденья: 45 см
Глубина сиденья: 47 см
Высота сиденья: 46 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый, серебряный

Популярные варианты обивки

221/21 черный221/21 черный
Смотреть полный каталог обивок

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Версаль дерево, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
6

Стул Версаль дерево, белый каркас

Настоящее фото товара Стул Версаль белый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
5

Стул Версаль белый, белый каркас

Настоящее фото товара Стул Версаль белый, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
15

Стул Версаль белый, стальной каркас

Настоящее фото товара Стул Версаль черный, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
7

Стул Версаль черный, стальной каркас

Настоящее фото товара Стул Родез белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
12

Стул Родез белый

Настоящее фото товара Стул Родез черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
5

Стул Родез черный

Настоящее фото товара Стул Сиена голубой, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
12

Стул Сиена голубой, белый каркас

Настоящее фото товара Стул Сиена розовый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
9

Стул Сиена розовый, белый каркас

Настоящее фото товара Стул Сиена белый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
12

Стул Сиена белый, белый каркас

Настоящее фото товара Стул Сиена голубой, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
5

Стул Сиена голубой, стальной каркас

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от460
12

Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см

Кружка 340 мл Royal White 6, 48Настоящее фото товара Кружка 340 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
12

Кружка 340 мл Royal White 6, 48

Столешница Камо 2, HPL, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
14

Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная

Стойка администратора ЛегоНастоящее фото товара Стойка администратора Лего, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
9

Стойка администратора Лего

Настоящее фото товара Вешалка Парма 2, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена
13

Вешалка Парма 2

Настоящее фото товара Торшер Lillian, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена
13

Торшер Lillian

Настоящее фото товара Обувница Шевалье 6, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
7

Обувница Шевалье 6

Мужское винтажное парикмахерское кресло 5Настоящее фото товара Мужское винтажное парикмахерское кресло 5, произведённого компанией ChiedoCover
60 090
Оптовая цена
5

Мужское винтажное парикмахерское кресло 5