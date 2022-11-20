Стул Вест хром

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Стул Вест хром

4.6
4 690 ₽
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Стул Вест Эмаль
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Стул Бари хром

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

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