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Стул Виареджо плетеный, серый

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Характеристики товара

Описание

плетенный (серый) ножки металл (серый) подушка (серый)

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Цветсерый

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