Характеристики товара
Описание
плетенный (серый) ножки металл (серый) подушка (серый)
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина560 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяверевочное плетение
- Цветсерый
плетенный (серый) ножки металл (серый) подушка (серый)
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Наполеон New золотой, пластиковый
Стул пластиковый Pepper, оранжевый
Стул с подлокотниками Frank, рогожка комби бежевый