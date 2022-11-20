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Стул Vicky, синий

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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья серии Vicky — это по-европейски стильный дизайн и удобство в одном флаконе. V-образная строчка на мягкой спинке стула, обитой рогожкой, так и показывает своим обладателям знак победы, а комфортная высота и мягкое сидение помогают забыть о невзгодах и оказаться в гармонии.

Стул способен выдержать до 150 кг нагрузки и станет отличным решением как для минималистичного, так и для смелого дизайна интерьера.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина545 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсиний, черный

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