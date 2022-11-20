Характеристики товара
Описание
Мягкие стулья серии Vicky — это по-европейски стильный дизайн и удобство в одном флаконе. V-образная строчка на мягкой спинке стула, обитой рогожкой, так и показывает своим обладателям знак победы, а комфортная высота и мягкое сидение помогают забыть о невзгодах и оказаться в гармонии.
Стул способен выдержать до 150 кг нагрузки и станет отличным решением как для минималистичного, так и для смелого дизайна интерьера.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина450 мм
- Глубина545 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсиний, черный