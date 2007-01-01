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Стул Викинг, светлое дерево - фото 1
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Стул Викинг, светлое дерево

Артикул: CH-079-168
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина495 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота875 мм
  • Материал каркасабереза, массив дерева
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стул "Викинг" из массива березы идеально подойдет как для домашней столовой зоны, так и для кафе и ресторанов.Особое внимание в модели "Викинг" уделено эргономике. Дизайн сидушки с анатомическим обнижением и удобная спинка обеспечивают идеальное распределение веса человека, что создает максимальный комфорт.

  • Изготовлен из массива березы — прочный, долговечный и экологически чистый материал, обеспечивающий надежность конструкции.
  • Идеально подходит для домашней столовой, кафе и ресторанов — стильный и универсальный дизайн, сочетающийся с различными интерьерами.
  • Эргономичный дизайн — особое внимание уделено комфорту: сиденье с анатомическим обнижением и удобная спинка обеспечивают правильное распределение веса и максимальный комфорт при длительном использовании.
  • Удобство и функциональность — продуманная форма сиденья и спинки создают комфортное положение тела, что делает его подходящим для ежедневного использования.
  • Стильный внешний вид — классический дизайн из натурального дерева подчеркнет уют и тепло в любом пространстве.
  • Долговечность и надежность — благодаря качественной сборке из массива березы, стул прослужит долго даже при интенсивной эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота875 мм
  • Материал каркасабереза, массив дерева
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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