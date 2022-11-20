Стул Викинг, зеленый шенилл

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Викинг, зеленый шенилл

4.5
10 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Следующий Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона
Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяшенилл
  • Цветкоричневый, зеленый

С этим товаром покупают

Наперон с бортиком 01Настоящее фото товара Наперон с бортиком 01, произведённого компанией ChiedoCover
от840
8

Наперон с бортиком 01

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Стол складной Натали серыйНастоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
9

Стол складной Натали серый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Стол компьютерный игровой TopChairs Arena LED черныйНастоящее фото товара Стол компьютерный игровой TopChairs Arena LED черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99057
29 990 ₽Оптовая цена
9

Стол компьютерный игровой TopChairs Arena LED черный

Стол компьютерный игровой TopChairs Arena красныйНастоящее фото товара Стол компьютерный игровой TopChairs Arena красный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
6

Стол компьютерный игровой TopChairs Arena красный

Стол-книжка Мадлен, дуб сономаНастоящее фото товара Стол-книжка Мадлен, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
11

Стол-книжка Мадлен, дуб сонома

Стол-книжка Мадлен, ясень шимо темныйНастоящее фото товара Стол-книжка Мадлен, ясень шимо темный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Стол-книжка Мадлен, ясень шимо темный

Стол-книжка Мадлен, венгеНастоящее фото товара Стол-книжка Мадлен, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Стол-книжка Мадлен, венге

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
11

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8507
1 980 ₽
87Хит

Стул Хит 25мм - серебро, корона красная

В наличии 19 шт.
Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муарНастоящее фото товара Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 240
6Хит

Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муар

Стул Кьявари пластиковый NEW, золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
12

Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой

Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
5

Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянный

Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужныйНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
14

Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный

Стул Хит 25ммНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8507
1 980 ₽
16

Стул Хит 25мм