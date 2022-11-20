Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина525 мм
- Ширина450 мм
- Высота935 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияКитай
Стул Диана велюр оранжевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Bruno зелёный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
Стул Виота 223, серый
Стул Логан велюр фисташковый
Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото
Стул William ромб бархат антрацит