Товар в корзине. Перейти
Стул Викки, белый - фото 1Стул Викки, белый - фото 2Стул Викки, белый - фото 3Стул Викки, белый - фото 4

Стул Викки, белый

Артикул: CH-051-189
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Мия, темно-серый
Стул Мия, темно-серый
Следующий Стул Викки, серый
Стул Мия, темно-серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина525 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота935 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Распродажа
Стул Диана велюр оранжевыйНастоящее фото товара Стул Диана велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99036
13 990 ₽
46

Стул Диана велюр оранжевый

В наличии 66 шт.
Стул обеденный Batista, мятныйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
83

Стул обеденный Batista, мятный

В наличии 81 шт.
Стул обеденный Batista, зеленыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
60

Стул обеденный Batista, зеленый

В наличии 40 шт.
Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
90

Стул обеденный Batista, серый

В наличии 47 шт.
Стул полубарный Dave латтеНастоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
59

Стул полубарный Dave латте

В наличии 2 шт.
Стул полубарный Leo кофейныйНастоящее фото товара Стул полубарный Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
56

Стул полубарный Leo кофейный

В наличии 4 шт.
Стул Paola зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Paola зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
66

Стул Paola зеленый с жаккардом

В наличии 8 шт.
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
97

Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом

В наличии 7 шт.
Стул Bruno винныйНастоящее фото товара Стул Bruno винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
98

Стул Bruno винный

Стул Bruno зелёныйНастоящее фото товара Стул Bruno зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
64

Стул Bruno зелёный

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69016
2 000 ₽
125

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
102

Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя

Распродажа
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99020
2 480 ₽
142

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам

Настоящее фото товара Стул Виота 223, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
51

Стул Виота 223, серый

Распродажа
Стул Логан велюр фисташковыйНастоящее фото товара Стул Логан велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
69

Стул Логан велюр фисташковый

В наличии 145 шт.
Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золотоНастоящее фото товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
46

Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото

Стул William ромб бархат антрацитНастоящее фото товара Стул William ромб бархат антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
69

Стул William ромб бархат антрацит

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5906
7 990 ₽
53

Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

Распродажа
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5909
9 390 ₽
60

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Стул Fill, рогожкаНастоящее фото товара Стул Fill, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
64

Стул Fill, рогожка