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Стул Викки, серый

Артикул: CH-051-190
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина525 мм
  • Ширина565 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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