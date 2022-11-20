Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина525 мм
- Ширина565 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Стул Монти-лофт
Стул Марино хром
Стул Марино Люкс хром
Стул Марино Лофт
Стул Марино Люкс эмаль
Стул Монти-Люкс
Стул Лацио
Стул Лацио, хром
Стул Комо
Стул Эмполи Лофт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии
Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый
Стул складной банкетный Lite, черный
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный