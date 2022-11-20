Фотография Стул Вилла от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Еще 9
Новинка

Стул Вилла

4.6
Оптовая цена
9 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Вилла
Стул Вилла
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Вилла

4.6
9990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Альбан Капитоне
Стул Альбан Капитоне
Следующий Диван Монте-Карло
Диван Монте-Карло

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
Смотреть полный каталог обивок

Стул Вилла — выполненные заказы

Стул Вилла, велюр серый, ножки белыеСтул Вилла, велюр серый, ножки белыеСтул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орехСтул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орехСтул Вилла, велюр Selesta , ножки старинный орехСтул Вилла, велюр Selesta , ножки старинный орехСтул деревянный Вилла, белыйСтул деревянный Вилла, белый
Все заказы

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ткань Verona, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Ткань Verona, велюр
Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.9
Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр
Настоящее фото товара Бульонная чашка с крышкой Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
610 ₽
Оптовая цена
4.4
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Настоящее фото товара Стол Plank, произведённого компанией ChiedoCover
48 950 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Plank
Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см
Настоящее фото товара Скамейка Вальтер, произведённого компанией ChiedoCover
11 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамейка Вальтер
Настоящее фото товара Столешница слэб №33, произведённого компанией ChiedoCover
34 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Столешница слэб №33
Настоящее фото товара Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая, произведённого компанией ChiedoCover
126 750 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая
Настоящее фото товара Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик, произведённого компанией ChiedoCover
1 320 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Настоящее фото товара Этажерка Хельга №5, произведённого компанией ChiedoCover
35 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Этажерка Хельга №5

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
18 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Люкс с высокой спинкой
Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Равенна квадратный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Сарагоса темный длинный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Сарагоса темный квадрат
Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Сарагоса светлый длинный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Сарагоса светлый квадрат
Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Модена 129 темный
Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Модена 129 черный
Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Порту квадратный
Настоящее фото товара Стул Пикас, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Пикас