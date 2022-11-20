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Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - фото 1Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - фото 2Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - фото 3Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - фото 4Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - фото 5

Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Матераил обивки экокожа Domus lavander

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветголубой

Популярные варианты обивки

Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете 0909
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете LilacLilac
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете CreamCream
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете 666666
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете 0404
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете ecruecru
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете 1414
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете 88
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете 4141
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех - обивка в цвете 2626
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Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех — выполненные заказы

Фотография товара Стул Вилла, Cometa Brown, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Вилла, Cometa Brown, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Вилла, рогожка SCANDINAVIA Swedish beige, ножки-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Вилла, рогожка SCANDINAVIA Swedish beige, ножки-старинный орехФотография товара Стул Вилла, велюр василького оттенка, ножки венге от компании ChiedoCover.Стул Вилла, велюр василького оттенка, ножки венгеФотография товара Стул Вилла, Velutto 35, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Вилла, Velutto 35, цвет ножек-старинный орех
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