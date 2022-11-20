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Стул Вилла, ножки черные, фиолетовый велюр - фото 1Стул Вилла, ножки черные, фиолетовый велюр - фото 2Стул Вилла, ножки черные, фиолетовый велюр - фото 3Стул Вилла, ножки черные, фиолетовый велюр - фото 4Стул Вилла, ножки черные, фиолетовый велюр - фото 5Стул Вилла, ножки черные, фиолетовый велюр - фото 6

Стул Вилла, ножки черные, фиолетовый велюр

Артикул: CH-049-715
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветфиолетовый

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