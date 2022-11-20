Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота940 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина520 мм
- Материал каркасадерево
- Цветфиолетовый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Bruno зелёный
Стул Leo латте
Скатерть квадратная, лен классический
Скатерть синий лен
Скатерть Лента, прямоугольная
Скатерть Лента, круглая
Скатерть Стеклярус, прямоугольный
Скатерть Бахрома, прямоугольная
Скатерть Бахрома, круглая