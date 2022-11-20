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Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 1Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 2Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 3Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 4Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 5Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 6Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 7Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 8Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 9Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 10Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 11Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 12Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 13Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - фото 14

Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа

Артикул: CH-000-979
39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

Популярные варианты обивки

Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете Montana 273Montana 273
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете CreamCream
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете 88
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете 0404
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете 666666
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете 4141
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете 0909
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете 2626
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете LilacLilac
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете ecruecru
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа - обивка в цвете 1414
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Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа — выполненные заказы

Фотография товара Стул Вилла, Cometa Brown, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Вилла, Cometa Brown, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Вилла, рогожка SCANDINAVIA Swedish beige, ножки-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Вилла, рогожка SCANDINAVIA Swedish beige, ножки-старинный орехФотография товара Стул Вилла, Velutto 35, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Вилла, Velutto 35, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Вилла, SCANDINAVIA swedish beige, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Вилла, SCANDINAVIA swedish beige, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Вилла, велюр серый, ножки белые от компании ChiedoCover.Стул Вилла, велюр серый, ножки белыеФотография товара Стул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орех от компании ChiedoCover.Стул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орехФотография товара Стул Вилла, велюр Selesta , ножки старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Вилла, велюр Selesta , ножки старинный орех
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