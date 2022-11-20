Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Bruno зелёный
Стул Leo латте
Ткань Verona, велюр
Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр
Стол Plank
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см
Скамейка Вальтер
Столешница слэб №33
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные
Этажерка Хельга №5
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки