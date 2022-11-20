Фотография Стул Вилла, темно-фиолетовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Вилла, темно-фиолетовый

4.4
Оптовая цена
от 9 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Вилла, темно-фиолетовый
Стул Вилла, темно-фиолетовый
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Стул Вилла, темно-фиолетовый

4.4
9990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Глубина620 мм
  • Ширина500 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветсиреневый
  • Материал сиденьявелюр

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость14143535Джинсовый синийДжинсовый синий0909221/08 мальборо221/08 мальбороLilacLilacMontana 273Montana 273WhiteWhiteCreamCream84846666660404ecruecruchocolatechocolate14148841412626100100
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