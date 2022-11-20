Характеристики товара
Описание
Матераил обивки ткань Selesta
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина500 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасадерево
- Цветзеленый
Матераил обивки ткань Selesta
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