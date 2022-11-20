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Стул Вилла, темно-зеленый

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Характеристики товара

Описание

Матераил обивки ткань Selesta

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветзеленый

Популярные варианты обивки

Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете 0909
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете CreamCream
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете 666666
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете 0404
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете ecruecru
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете 1414
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете 88
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете 4141
Стул Вилла, темно-зеленый - обивка в цвете 2626
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Стул Вилла, темно-зеленый — выполненные заказы

Фотография товара Стул Вилла, Velutto 35, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Вилла, Velutto 35, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Вилла, SCANDINAVIA swedish beige, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Вилла, SCANDINAVIA swedish beige, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Вилла, велюр серый, ножки белые от компании ChiedoCover.Стул Вилла, велюр серый, ножки белыеФотография товара Стул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орех от компании ChiedoCover.Стул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орех
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