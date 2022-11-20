Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина470 мм
- Глубина640 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Бейлис, светло-серый микровелюр/ белый каркас
Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас
Стул Гемма, желтый велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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