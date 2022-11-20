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Стул Виота 210, крем - фото 1

Стул Виота 210, крем

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ножки стула выполнены из металла. Сиденье и спинка обтянуты чехлами из ткани микровелюр. Сиденье стула выполнено из гнутоклеевой фанеры + ППУ.

Данная ткань характеризуется отличными качествами в бытовом использовании - не вытирается, несложные загрязнения легко удалить с помощью влажной губки, не боится моющих средств, не выгорает со временем.

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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