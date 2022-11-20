Характеристики товара
Описание
Ножки стула выполнены из металла. Сиденье и спинка обтянуты чехлами из ткани микровелюр. Сиденье стула выполнено из гнутоклеевой фанеры + ППУ.
Данная ткань характеризуется отличными качествами в бытовом использовании - не вытирается, несложные загрязнения легко удалить с помощью влажной губки, не боится моющих средств, не выгорает со временем.
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикровелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Страна изготовленияРоссия