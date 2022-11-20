Стул Виота 215, микровелюр крем/ белые ножки

6 оценок

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Стул Виота 215, микровелюр крем/ белые ножки

5
5 990 ₽
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Стул Виота V, микровелюр серый/ белые ножки
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Стул Виота 215, микровелюр серый/ белые ножки

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина570 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, белый
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Высота820 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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