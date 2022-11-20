Товар в корзине. Перейти
Стул Виота 217, серый - фото 1

Стул Виота 217, серый

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Виота 217, Stone
Стул Виота 217, Stone
Следующий Стул Виота 210, крем
Стул Виота 217, Stone

Характеристики товара

Описание

Современная модель.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина570 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр, кожзам, искусственная кожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

С этим товаром покупают
Чехол 08 белыйНастоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35047
650 ₽
107Хит

Чехол 08 белый

В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Чехол 07, произведённого компанией ChiedoCover
от790
5

Чехол 07

Чехол 64Настоящее фото товара Чехол 64, произведённого компанией ChiedoCover
от890
9

Чехол 64

Стул Такер, серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Такер, серый деревянный

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
6

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый

Настоящее фото товара Чехол 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
7

Чехол 08, спандекс коричневый

Настоящее фото товара Чехол 63 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от750
13

Чехол 63 из плотного спандекса

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от590
12

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса

Стул Такер, зеленый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, зеленый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
11

Стул Такер, зеленый деревянный

Мягкий стул ШеллНастоящее фото товара Мягкий стул Шелл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
7

Мягкий стул Шелл

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди