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Стул Виота 223, Stone - фото 1

Стул Виота 223, Stone

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современная модель.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр, кожзам, искусственная кожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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