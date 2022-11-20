Характеристики товара
Описание
Современная модель.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина470 мм
- Глубина440 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикровелюр, кожзам, искусственная кожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Страна изготовленияРоссия
Современная модель.
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