Стул Виота, фуксия/ белые ножки

8 оценок

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Стул Виота, фуксия/ белые ножки

5
4 990 ₽
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Стул Виота, крем/ белые ножки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина500 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиреневый, белый
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Высота790 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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