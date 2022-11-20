Стул Виота, серый/ белые ножки

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Виота, серый/ белые ножки

4.6
4 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Kenner KL, желтый
Стул Kenner KL, желтый
Следующий Стул Виота, крем/ белые ножки
Стул Виота, крем/ белые ножки

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина500 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Высота790 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладьНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
2 4104
2 490 ₽Оптовая цена
111Хит

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
Оптовая цена
10

Скатерть Microfibra

Настоящее фото товара Скатерть Дед мороз габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена
9

Скатерть Дед мороз габардин

Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
10

Скатерть Breakfast in paris габардин

Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Скатерть Габардин, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от980
Оптовая цена
11

Скатерть Габардин, круглая

Скатерть Лен, красная клеткаНастоящее фото товара Скатерть Лен, красная клетка, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена
13

Скатерть Лен, красная клетка

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Виота, фуксия/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
8

Стул Виота, фуксия/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота 211, экокожа серая/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
14

Стул Виота 211, экокожа серая/ черные ножки

Настоящее фото товара Стул Виота 211, экокожа капучино/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
15

Стул Виота 211, экокожа капучино/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота V, микровелюр серый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
5

Стул Виота V, микровелюр серый/ черные ножки

Настоящее фото товара Стул Виота V, микровелюр крем/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
15

Стул Виота V, микровелюр крем/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота V, микровелюр серый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
5

Стул Виота V, микровелюр серый/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота 215, микровелюр крем/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
6

Стул Виота 215, микровелюр крем/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота 215, микровелюр серый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
6

Стул Виота 215, микровелюр серый/ белые ножки

Стул Кросс Кантри, венгеНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
7

Стул Кросс Кантри, венге

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 66 шт.