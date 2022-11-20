Стул Виота V, микровелюр серый/ черные ножки

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Виота V, микровелюр серый/ черные ножки

4.3
4 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Виота 211, экокожа капучино/ белые ножки
Стул Виота 211, экокожа капучино/ белые ножки
Следующий Стул Виота V, микровелюр крем/ белые ножки
Стул Виота V, микровелюр крем/ белые ножки

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина500 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Высота850 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скатерть Demina габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Demina габардин

Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
7

Скатерть Rokoko Белый

Настоящее фото товара Скатерть Icecream габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
13

Скатерть Icecream габардин

Настоящее фото товара Скатерть Bornesko габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
14

Скатерть Bornesko габардин

Настоящее фото товара Скатерть Tropikal рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
5

Скатерть Tropikal рогожка

Дорожка для стола, габардинНастоящее фото товара Дорожка для стола, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
7

Дорожка для стола, габардин

Скатерть квадратная, лен классическийНастоящее фото товара Скатерть квадратная, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
1 390
Оптовая цена
15

Скатерть квадратная, лен классический

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Виота V, микровелюр серый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
5

Стул Виота V, микровелюр серый/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота 215, микровелюр крем/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
6

Стул Виота 215, микровелюр крем/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота 215, микровелюр серый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
6

Стул Виота 215, микровелюр серый/ белые ножки

Стул Кросс Кантри, венгеНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
7

Стул Кросс Кантри, венге

Настоящее фото товара Стул Kenner 126s, экокожа серая/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 640
Оптовая цена
11

Стул Kenner 126s, экокожа серая/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Kenner 121M, бирюза/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
5

Стул Kenner 121M, бирюза/ черный

Настоящее фото товара Стул Галс, бежевый/ каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
10

Стул Галс, бежевый/ каркас хром

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 66 шт.