Стул Вито, Candy Sunny (хром)

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Стул Вито, Candy Sunny (хром)

4.7
9 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло Вито - особенно комфортная модель. Подлокотники, которые весьма лаконично соединены со спинкой, позволяют уютно расположиться и расслабиться. Ножки с утонением к низу подчеркивают лаконичность образа и изящность модели.

  • Цвет каркаса: хром
  • Цвет обивки: Candy Sunny
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Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Длина545 мм
  • Ширина445 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материалвелюр

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9

Журнальный стол Корона большой

Настоящее фото товара Диван Робб, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
14

Диван Робб

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
7

Скатерть Rokoko Белый

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Стул Бар /МРДНастоящее фото товара Стул Бар /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
10

Стул Бар /МРД

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Стол обеденный KhalidaНастоящее фото товара Стол обеденный Khalida, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99049
34 990 ₽
7

Стол обеденный Khalida

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
12

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый

Стол обеденный Детройт серый малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт серый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99017
35 990 ₽Оптовая цена
11

Стол обеденный Детройт серый малый

Стол обеденный Ричмонд белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99020
35 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Ричмонд белый

Скатерть BambooНастоящее фото товара Скатерть Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770
Оптовая цена
8

Скатерть Bamboo

Стул Маллин, велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Маллин, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
118Хит

Стул Маллин, велюр бежевый

Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
9

Стол Альт

Стул Атлас МННастоящее фото товара Стул Атлас МН, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
10

Стул Атлас МН

Подвесное кресло QueenНастоящее фото товара Подвесное кресло Queen, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790
Оптовая цена
11

Подвесное кресло Queen

Кресло пластиковое Bora, белоеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое Bora, белое

В наличии 10 шт.
Кресло пластиковое Box, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Box, темно-серый

Настоящее фото товара Стоячее кресло "Круглое" с ротангом, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
12

Стоячее кресло "Круглое" с ротангом

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
11

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

Настоящее фото товара Стол Мейсен, пластиковый прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
10

Стол Мейсен, пластиковый прямоугольный

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
14

Стол для улицы Ривьера 2

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Кресло пластиковое Cross XL, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Cross XL, бежевый

Настоящее фото товара Стул Marbella темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 250
Оптовая цена
7

Стул Marbella темно-серый

В наличии 425 шт.
Стул Arabis, темно-серыйНастоящее фото товара Стул Arabis, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 000
Оптовая цена
7

Стул Arabis, темно-серый

В наличии 6 шт.
Чехол 46, светло-желтыйНастоящее фото товара Чехол 46, светло-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от360
6

Чехол 46, светло-желтый

Чехол 48, красныйНастоящее фото товара Чехол 48, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от380
9

Чехол 48, красный

Настоящее фото товара Стол Империал металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
15

Стол Империал металлический

Стол KON 80 белыйНастоящее фото товара Стол KON 80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
9

Стол KON 80 белый

Настоящее фото товара Стул Gadget белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Gadget белый

Настоящее фото товара Стул барный UFO черный с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный UFO черный с черной подушкой

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул полубарный Венера диамант коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул полубарный Венера диамант коричневый велюр

Настоящее фото товара Стул полубарный Венера диамант серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
14

Стул полубарный Венера диамант серый велюр

Стол КристианоНастоящее фото товара Стол Кристиано, произведённого компанией ChiedoCover
от363 690
Оптовая цена
12

Стол Кристиано

Настоящее фото товара Стул София экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
10

Стул София экокожа

Настоящее фото товара Вешалка общественная В 35Н, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
7

Вешалка общественная В 35Н

Настоящее фото товара Вешалка костюмная Босс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Вешалка костюмная Босс 7

Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 333, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
6

Вешалка костюмная Галант 333

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Mindy на полозьях

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена
11

Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях

Стол складной Тейкли 180 зеленыйНастоящее фото товара Стол складной Тейкли 180 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
11

Стол складной Тейкли 180 зеленый

Стол ХагенНастоящее фото товара Стол Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
7

Стол Хаген

Настоящее фото товара Диван 32, произведённого компанией ChiedoCover
от45 000
Оптовая цена
13

Диван 32

Чехол 08 с прямой спинкой, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
499
Оптовая цена
10

Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый

Чехол 01 с прямой спинкой, коричневыйНастоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от485
5

Чехол 01 с прямой спинкой, коричневый

Настоящее фото товара Стул Лацио, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
6

Стул Лацио, хром

Настоящее фото товара Диван Честер двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от85 590
Оптовая цена
7

Диван Честер двухместный

Настоящее фото товара Стул Милан хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
12

Стул Милан хром

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от121 690
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ панама

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед

Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевыйНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли

Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синийНастоящее фото товара Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
10

Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синий

Настоящее фото товара Стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
5

Стол Консул

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, красная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
12

Кресло CH-330M без подлокотников, красная экокожа

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C34-KSF2, произведённого компанией ChiedoCover
от65 190
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C34-KSF2

Настоящее фото товара Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
10

Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля

Стул Флекс велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Флекс велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Флекс велюр капучино

В наличии 2 шт.
Стол барный Кейт, разборный, 80/110Настоящее фото товара Стол барный Кейт, разборный, 80/110, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
12

Стол барный Кейт, разборный, 80/110

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Диван Бартон плюс угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от61 990
Оптовая цена
11

Диван Бартон плюс угловой

Стул складной с пюпитром Джон черныйНастоящее фото товара Стул складной с пюпитром Джон черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Стул складной с пюпитром Джон черный

Кресло KLC легкоеНастоящее фото товара Кресло KLC легкое, произведённого компанией ChiedoCover
44 790
Оптовая цена
14

Кресло KLC легкое

Настоящее фото товара Стул Дарваза дуб кера, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
9

Стул Дарваза дуб кера, черный муар

Настоящее фото товара Стул Дартмут ноче рубино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Стул Дартмут ноче рубино

Настоящее фото товара Стол Milena золото/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена
7

Стол Milena золото/ белый

Стул Наполеон New, пластиковый