Стул Вито, Catania Coral (хром)

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Стул Вито, Catania Coral (хром)

4.3
9 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло Вито - особенно комфортная модель. Подлокотники, которые весьма лаконично соединены со спинкой, позволяют уютно расположиться и расслабиться. Ножки с утонением к низу подчеркивают лаконичность образа и изящность модели.

  • Цвет каркаса: хром
  • Цвет обивки: Catania Coral
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Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Длина545 мм
  • Ширина445 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материалвелюр

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10

Стол складной Натали зеленый

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Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
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Стул Кроссбэк красный патина

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Стол Лофт 16

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от4 950
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
15

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

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Стеллаж 03

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11

Стул Кроссбэк флаг

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т плюс

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Т плюс, красный

Настоящее фото товара Стул Изо NET черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
8

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от27 990
Оптовая цена
5

Диван Эридан

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем орех, произведённого компанией ChiedoCover
от123 590
Оптовая цена
14

Стол обеденный Гарлем орех

Стол обеденный КулимиНастоящее фото товара Стол обеденный Кулими, произведённого компанией ChiedoCover
от70 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кулими

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
21

Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам

Настоящее фото товара Стол складной Caeno, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
10

Стол складной Caeno, пластик

Настоящее фото товара Стол круглый Ostby белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
11

Стол круглый Ostby белый

Настоящее фото товара Стол круглый Levanger, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
9

Стол круглый Levanger

Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул офисный на полозьях VC-21

Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
6

Скатерть Кофейный набор, габардин

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Настоящее фото товара Скатерть Limoni саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Скатерть Limoni саржа

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный на одной точёной ножке

Скатерть Vigo жаккардНастоящее фото товара Скатерть Vigo жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
5

Скатерть Vigo жаккард

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Диван Сабаль, произведённого компанией ChiedoCover
от100 120
Оптовая цена
13

Диван Сабаль

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
14

Стул Кроссбэк, корица

Стул пластиковый Virginia, кофеНастоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Virginia, кофе

Настоящее фото товара Стул пластиковый Раттан, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Раттан

Стул пластиковый Bora Bistrot, кофеНастоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Bora Bistrot, кофе

Настоящее фото товара Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 183 см, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
7

Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 183 см

Настоящее фото товара Слэб Днепр, произведённого компанией ChiedoCover
от44 600
12

Слэб Днепр

Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
11

Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Стол для улицы Ривьера 3

Кресло BK-8 Ch черноеНастоящее фото товара Кресло BK-8 Ch черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
13

Кресло BK-8 Ch черное

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 91 шт.
Кресло пластиковое Coccolona, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Coccolona, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Coccolona, антрацит

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Кресло пластиковое Cross XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Cross XL, черный

Стул Brandy, синийНастоящее фото товара Стул Brandy, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
13

Стул Brandy, синий

Стул Brandy, бежевыйНастоящее фото товара Стул Brandy, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
9

Стул Brandy, бежевый

Настоящее фото товара Стул Cassiopea, бежевый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700
Оптовая цена
15

Стул Cassiopea, бежевый велюр, черные ножки

Настоящее фото товара Складной стул Трансформер синий, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена
10

Складной стул Трансформер синий

Чехол 02, спандекс, оранжевыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
12

Чехол 02, спандекс, оранжевый

Чехол 01, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
410
Оптовая цена
14

Чехол 01, фиолетовый

Настоящее фото товара Диван Милан 3, произведённого компанией ChiedoCover
от43 650
Оптовая цена
12

Диван Милан 3

Чехол 46, красныйНастоящее фото товара Чехол 46, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от360
14

Чехол 46, красный

Чехол 46, светло-желтыйНастоящее фото товара Чехол 46, светло-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от360
6

Чехол 46, светло-желтый

Настоящее фото товара Стол Монолит-1-СПБ, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
6

Стол Монолит-1-СПБ

Стол KON 80 белыйНастоящее фото товара Стол KON 80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
9

Стол KON 80 белый

Стул KON черныйНастоящее фото товара Стул KON черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул KON черный

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Рилле 443, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена
7

Стол журнальный Рилле 443

Стул Маффин ПремиумНастоящее фото товара Стул Маффин Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
11

Стул Маффин Премиум

Настоящее фото товара Вешалка общественная М11, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
7

Вешалка общественная М11

Настоящее фото товара Вешалка общественная М11, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
10

Вешалка общественная М11, на колесах

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой

Стул Тейлор экокожа черныйНастоящее фото товара Стул Тейлор экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Тейлор экокожа черный

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
14

Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый

Настоящее фото товара Стул складной Julia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
6

Стул складной Julia

Чехол 08 с прямой спинкой, белыйНастоящее фото товара Чехол 08 с прямой спинкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от499
15

Чехол 08 с прямой спинкой, белый

Настоящее фото товара Кресло Призма, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена
9

Кресло Призма

Настоящее фото товара Диван Квадрат двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 490
Оптовая цена
9

Диван Квадрат двухместный

Настоящее фото товара Диван Квадрат трёхместный, произведённого компанией ChiedoCover
от66 890
Оптовая цена
6

Диван Квадрат трёхместный

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венгеНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге, произведённого компанией ChiedoCover
от49 490
Оптовая цена
7

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге

Диван пластиковый Sabinas BasicНастоящее фото товара Диван пластиковый Sabinas Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от192 190
Оптовая цена
7

Диван пластиковый Sabinas Basic

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый