Кресло Вито - особенно комфортная модель. Подлокотники, которые весьма лаконично соединены со спинкой, позволяют уютно расположиться и расслабиться. Ножки с утонением к низу подчеркивают лаконичность образа и изящность модели.
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стул Хит 20мм - кожзам
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол 01 белый
Чехол 01 цветной
Чехол 02
Чехол 11, журавинка
Чехол IKEA, журавинка
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 64
Чехол 66
Чехол 57, габардин
Чехол 14
Чехол 30
Чехол для стола 06
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Боди 25мм
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Азия 25мм
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Чехол Евро, журавинка
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Симбиоз №21
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стол Молли Вишня
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Чехол для стола 17
Чехол для стола 20
Чехол 05
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Патрик 20мм - алюминиевый каркас
Чехол 103
Чехол 108
Чехол 109
Диван 3-местный барный
Стол Болонья 110
Подстолье чугунное 1226
Диван Ричард
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стул Бостон 20мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стул Браун 20мм
Стол Лофт-2
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Ницца с подлокотниками
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Саксон, кожзам, коричневый
Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 52 на стул Кьявари, синий
Чехол Е08 на стул Eames
Чехол Е07 на стул Eames
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Стул Самба с пюпитром
Стул Стандарт
Стол Eames, барный
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет коричневый
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Стол складной Натали зеленый
Стол складной Хэлли
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Кроссбэк красный патина
Стол Лофт 16
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул Bistro черный
Стеллаж 03
Стул Кроссбэк флаг
Стул Изо Т плюс
Стул Изо Т плюс, красный
Стул Изо NET черный
Скатерть FIRENZE
Стул Амьен серый велюр
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
Чехол 44 из плотного спандекса
Чехол 45 из плотного спандекса
Чехол 36 из плотного спандекса
Диван Эридан
Комплект мебели Банкетный
Стол обеденный Гарлем орех
Стол обеденный Кулими
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам
Стол складной Caeno, пластик
Стол круглый Ostby белый
Стол круглый Levanger
Стул офисный на полозьях VC-21
Скатерть Кофейный набор, габардин
Скатерть Bake beige габардин
Скатерть Limoni саржа
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Стол обеденный на одной точёной ножке
Скатерть Vigo жаккард
Комплект Такер, 4 черных стула
Стол Цезарь овальный
Диван Сабаль
Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Стул Кроссбэк, корица
Стул пластиковый Virginia, кофе
Стул пластиковый Раттан
Стул пластиковый Bora Bistrot, кофе
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 183 см
Слэб Днепр
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки
Стол для улицы Ривьера 3
Кресло BK-8 Ch черное
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Кресло пластиковое Coccolona, антрацит
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул Brandy, синий
Стул Brandy, бежевый
Стул Cassiopea, бежевый велюр, черные ножки
Складной стул Трансформер синий
Чехол 02, спандекс, оранжевый
Чехол 01, фиолетовый
Диван Милан 3
Чехол 46, красный
Чехол 46, светло-желтый
Стол Монолит-1-СПБ
Стол KON 80 белый
Стул KON черный
Стол журнальный Рилле 443
Стул Маффин Премиум
Вешалка общественная М11
Вешалка общественная М11, на колесах
Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой
Стул Тейлор экокожа черный
Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый
Стул складной Julia
Чехол 08 с прямой спинкой, белый
Кресло Призма
Диван Квадрат двухместный
Диван Квадрат трёхместный
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге
Диван пластиковый Sabinas Basic
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый