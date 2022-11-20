Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)

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Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)

4.6
8 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло Вито - особенно комфортная модель. Подлокотники, которые весьма лаконично соединены со спинкой, позволяют уютно расположиться и расслабиться. Ножки с утонением к низу подчеркивают лаконичность образа и изящность модели.

  • Цвет каркаса: Черный Муар
  • Цвет обивки: Catania Ivory
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Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Длина545 мм
  • Ширина445 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материалвелюр

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Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
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8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Versace диван лавситНастоящее фото товара Versace диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от194 690
Оптовая цена
15

Versace диван лавсит

Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽
15

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Комплект стульев СемейныйНастоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85019
3 490 ₽
12

Комплект стульев Семейный

Стол обеденный ЛанеттНастоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
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Настоящее фото товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
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11

Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам

Настоящее фото товара Стул Фрак, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
7

Стул Фрак, красный

Настоящее фото товара Диван Тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
15

Диван Тик-так

Тахта ДжуниорНастоящее фото товара Тахта Джуниор, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена
7

Тахта Джуниор

Настоящее фото товара Стол Гранд Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
от49 900
Оптовая цена
14

Стол Гранд Версаль

Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол TURIN квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена
7

Стол TURIN квадратный

Настоящее фото товара Скатерть Klassika beige саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
11

Скатерть Klassika beige саржа

Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
10

Скатерть Breakfast in paris габардин

Настоящее фото товара Скатерть Shekspir рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Скатерть Shekspir рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Tropikal рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
5

Скатерть Tropikal рогожка

Подстолье чугунное ПортоНастоящее фото товара Подстолье чугунное Порто, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
10

Подстолье чугунное Порто

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

В наличии 10 шт.
Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Стол обеденный Глазго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 99025
69 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Глазго малый

Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое

В наличии 100 шт.
Стол СарматНастоящее фото товара Стол Сармат, произведённого компанией ChiedoCover
34 890
Оптовая цена
6

Стол Сармат

Подвесное кресло QueenНастоящее фото товара Подвесное кресло Queen, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790
Оптовая цена
11

Подвесное кресло Queen

Стул пластиковый Bloom, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Bloom, белый

Стул пластиковый Bloom, желтыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bloom, желтый

Настоящее фото товара Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 427 см, произведённого компанией ChiedoCover
от42 690
8

Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 427 см

Настоящее фото товара Слэб Обь, произведённого компанией ChiedoCover
от36 700
7

Слэб Обь

Настоящее фото товара Слэб Дон, произведённого компанией ChiedoCover
от33 900
9

Слэб Дон

Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
86Хит

Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
14

Стол для улицы Ривьера 2

Кресло пластиковое Coccolona, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Coccolona, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
8

Кресло пластиковое Coccolona, оранжевый

Стул пластиковый Cool, синийНастоящее фото товара Стул пластиковый Cool, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Cool, синий

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Cross, бежевый

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 499
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Стул Marbella бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 250
Оптовая цена
7

Стул Marbella бежевый

В наличии 544 шт.
Настоящее фото товара Стул Marbella античная олива, произведённого компанией ChiedoCover
от8 250
Оптовая цена
12

Стул Marbella античная олива

В наличии 82 шт.
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99026
59 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый

Чехол 01, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
410
Оптовая цена
14

Чехол 01, фиолетовый

Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортораНастоящее фото товара Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортора

Настоящее фото товара Диван-кровать Баунти, произведённого компанией ChiedoCover
от74 990
Оптовая цена
11

Диван-кровать Баунти

Настоящее фото товара Вешалка общественная М12, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Вешалка общественная М12

Настоящее фото товара Кресло Либре, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590
Оптовая цена
5

Кресло Либре

Стул ТолоНастоящее фото товара Стул Толо, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена
15

Стул Толо

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Mork на полозьях

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork Kit на колесной основе , произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Mork Kit на колесной основе

Стол складной Тейкли 180 зеленыйНастоящее фото товара Стол складной Тейкли 180 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
11

Стол складной Тейкли 180 зеленый

Стул Тейлор экокожа черныйНастоящее фото товара Стул Тейлор экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Тейлор экокожа черный

Чехол 46 с прямой спинкой, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от395
13

Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый

Чехол 46 с прямой спинкой, коричневыйНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от395
14

Чехол 46 с прямой спинкой, коричневый

Чехол 48, серо-голубойНастоящее фото товара Чехол 48, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от450
11

Чехол 48, серо-голубой

Настоящее фото товара Диван Бонд трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от88 390
Оптовая цена
13

Диван Бонд трехместный

Стул Марино Лофт хромНастоящее фото товара Стул Марино Лофт хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
5

Стул Марино Лофт хром

Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от49 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL антрацит

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Palermo, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
8

Столешница Oxalit Palermo

Настоящее фото товара Столешница Oxalit светлый сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit светлый сланец

Стул Маллин Диамант, вельвет синийНастоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
10

Стул Маллин Диамант, вельвет синий

Стул Ники синийНастоящее фото товара Стул Ники синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Ники синий

В наличии 18 шт.
Стул Норман рогожка светло-серыйНастоящее фото товара Стул Норман рогожка светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
8

Стул Норман рогожка светло-серый

Стул Флекс велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Флекс велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Флекс велюр капучино

В наличии 2 шт.
Стол барный Кейт, разборный, 80/110Настоящее фото товара Стол барный Кейт, разборный, 80/110, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
12

Стол барный Кейт, разборный, 80/110

В наличии 100 шт.
Стол Tulip D100 белыйНастоящее фото товара Стол Tulip D100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99023
21 990 ₽Оптовая цена
6

Стол Tulip D100 белый

В наличии 32 шт.
Кресло KLC легкоеНастоящее фото товара Кресло KLC легкое, произведённого компанией ChiedoCover
44 790
Оптовая цена
14

Кресло KLC легкое

Настоящее фото товара Стул Кавагоэ серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
8

Стул Кавагоэ серый, черный

Стол Лидер 14