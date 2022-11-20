Стул Вито, Catania Ivory (белая эмаль)

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Стул Вито, Catania Ivory (белая эмаль)

4.7
8 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло Вито - особенно комфортная модель. Подлокотники, которые весьма лаконично соединены со спинкой, позволяют уютно расположиться и расслабиться. Ножки с утонением к низу подчеркивают лаконичность образа и изящность модели.

  • Цвет каркаса: Белый Муар
  • Цвет обивки: Catania Ivory
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Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Длина545 мм
  • Ширина445 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материалвелюр

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8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽
15

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59017
3 090 ₽
10

Стол Лидер 9, D80см, орех, черный

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Конфигурация складных столов №6Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №6, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
10

Конфигурация складных столов №6

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый

Настоящее фото товара Диван Visit Lux SKS, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена
13

Диван Visit Lux SKS

Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
5

Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножки

Диван МельбурнНастоящее фото товара Диван Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
15

Диван Мельбурн

Кресло для посетителей TopChairs Visit, черноеНастоящее фото товара Кресло для посетителей TopChairs Visit, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
9

Кресло для посетителей TopChairs Visit, черное

В наличии 100 шт.
Стул барный Валенсия NEW, светло-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул барный Валенсия NEW, светло-серый

Настоящее фото товара Стол складной Aput, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
11

Стол складной Aput

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Ramira рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
15

Скатерть Ramira рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
13

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый

Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

Стол обеденный Даллас охраНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас охра, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
44 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Даллас охра

Скатерть BambooНастоящее фото товара Скатерть Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770
Оптовая цена
8

Скатерть Bamboo

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1009EM, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
11

Подстолье металлическое 1009EM

В наличии 30 шт.
Чехол 02, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 02, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
9

Чехол 02, фиолетовый

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Диван Банжо, произведённого компанией ChiedoCover
от84 790
Оптовая цена
10

Диван Банжо

Стул складной Мармарис, черныйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
14

Стул складной Мармарис, черный

Диван Loa 2-местныйНастоящее фото товара Диван Loa 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 590
Оптовая цена
15

Диван Loa 2-местный

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стул Брайан хакиНастоящее фото товара Стул Брайан хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99017
23 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Брайан хаки

В наличии 71 шт.
Стол журнальный ItaliaНастоящее фото товара Стол журнальный Italia, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена
9

Стол журнальный Italia

Настоящее фото товара Стул Эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
11

Стул Эврика белый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Подвесное кресло ШезлонгНастоящее фото товара Подвесное кресло Шезлонг, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
Оптовая цена
5

Подвесное кресло Шезлонг

Настоящее фото товара Слэб Волга, произведённого компанией ChiedoCover
от48 650
11

Слэб Волга

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Стол для улицы Ривьера 3

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 4 с декором, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
12

Стол для улицы Ривьера 4 с декором

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 4, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена
7

Стол для улицы Ривьера 4

Кресло Samurai S-1.03 черноеНастоящее фото товара Кресло Samurai S-1.03 черное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
11

Кресло Samurai S-1.03 черное

Кресло пластиковое Costa, голубойНастоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Costa, голубой

Кресло пластиковое Costa, агаваНастоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Costa, агава

В наличии 4 шт.
Кресло пластиковое Cross XL, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Cross XL, бежевый

Кресло пластиковое Cross XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Cross XL, черный

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Стул Marbella античная медь, произведённого компанией ChiedoCover
от7 650
Оптовая цена
7

Стул Marbella античная медь

Стул Convers, античный оливковыйНастоящее фото товара Стул Convers, античный оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 100
Оптовая цена
7

Стул Convers, античный оливковый

В наличии 31 шт.
Стул Cassiopea, сиреневый велюр, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, сиреневый велюр, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
Оптовая цена
11

Стул Cassiopea, сиреневый велюр, белые ножки

В наличии 433 шт.
Стул Cassiopea, светло-коричневый велюр, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, светло-коричневый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700
Оптовая цена
15

Стул Cassiopea, светло-коричневый велюр, черные ножки

В наличии 283 шт.
Настоящее фото товара Чехол 56, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от67025
890 ₽
115Хит

Чехол 56, белый

В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Стол Монолит-1-СПБ, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
6

Стол Монолит-1-СПБ

Стул Texas экокожа, серыйНастоящее фото товара Стул Texas экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Texas экокожа, серый

В наличии 53 шт.
Стол РаймондоНастоящее фото товара Стол Раймондо, произведённого компанией ChiedoCover
от518 390
Оптовая цена
5

Стол Раймондо

Стул ТолоНастоящее фото товара Стул Толо, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена
15

Стул Толо

Настоящее фото товара Кресло Уни Ка 2, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
14

Кресло Уни Ка 2

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Gaius

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
8

Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях

Стул Тейлор экокожа черныйНастоящее фото товара Стул Тейлор экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Тейлор экокожа черный

Стул Тейлор экокожа коричневыйНастоящее фото товара Стул Тейлор экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
5

Стул Тейлор экокожа коричневый

Стол НордНастоящее фото товара Стол Норд, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
14

Стол Норд

Настоящее фото товара Диван 48, произведённого компанией ChiedoCover
от45 000
Оптовая цена
14

Диван 48

Настоящее фото товара Диван 9, произведённого компанией ChiedoCover
от40 000
Оптовая цена
6

Диван 9

Чехол 08 с прямой спинкой, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
499
Оптовая цена
10

Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли

Настоящее фото товара Столешница Oxalit NewPort, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit NewPort

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
12

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый

В наличии 9 шт.
Стул Флекс велюр черный