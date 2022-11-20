Стул Вито, Catania Izumrud (хром)

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Стул Вито, Catania Izumrud (хром)

4.2
9 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло Вито - особенно комфортная модель. Подлокотники, которые весьма лаконично соединены со спинкой, позволяют уютно расположиться и расслабиться. Ножки с утонением к низу подчеркивают лаконичность образа и изящность модели.

  • Цвет каркаса: хром
  • Цвет обивки: Catania Izumrud
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Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Длина545 мм
  • Ширина445 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материалвелюр

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2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
7

Скатерть Весна габардин

Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул офисный на полозьях VC-21

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Lashonda рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Lashonda рогожка

Подстолье чугунное ВаленсияНастоящее фото товара Подстолье чугунное Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
13

Подстолье чугунное Валенсия

Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лаймНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Стол ОнтариоНастоящее фото товара Стол Онтарио, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена
10

Стол Онтарио

Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99015
40 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

Стол обеденный Ричмонд охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Ричмонд охра

Настоящее фото товара Стол Тюльпан, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
11

Стол Тюльпан

Кресло Равенна соломенноеНастоящее фото товара Кресло Равенна соломенное, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена
12

Кресло Равенна соломенное

Чехол 02, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 02, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
9

Чехол 02, бордовый

Настоящее фото товара Диван Lama, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
6

Диван Lama

Настоящее фото товара Стол Stefani письменный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
10

Стол Stefani письменный

Настоящее фото товара Стул СТ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Стул СТ-01

Стул Тюльпан на крутящейся основеНастоящее фото товара Стул Тюльпан на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
10

Стул Тюльпан на крутящейся основе

Стол Accent бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Accent бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Стол Accent бетон/белый

Стул складной пластиковый КейтНастоящее фото товара Стул складной пластиковый Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
3 2906
3 490 ₽Оптовая цена
12

Стул складной пластиковый Кейт

В наличии 100 шт.
Подвесное кресло КапляНастоящее фото товара Подвесное кресло Капля, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена
11

Подвесное кресло Капля

Подвесное кресло ЛепестокНастоящее фото товара Подвесное кресло Лепесток, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
8

Подвесное кресло Лепесток

Стул пластиковый Bloom, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Bloom, белый

Стул пластиковый Bo, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bo, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Bo, белый

Настоящее фото товара Барный стул Sport, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
9

Барный стул Sport, белый/ черный

Настоящее фото товара Слэб Тавда, произведённого компанией ChiedoCover
от24 600
6

Слэб Тавда

Стул пластиковый Costa Bistrot, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Costa Bistrot, белый

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Кресло пластиковое Cross XL, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Cross XL, белый

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул пластиковый Cross, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Cross, темно-серый

Стул Arabis, велюр Ash BlueНастоящее фото товара Стул Arabis, велюр Ash Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от8 000
Оптовая цена
7

Стул Arabis, велюр Ash Blue

Настоящее фото товара Складной стул Трансформер лайт бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
14

Складной стул Трансформер лайт бордо

Настоящее фото товара Стул Форли кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
12

Стул Форли кирпичный

Чехол 02, спандекс, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
6

Чехол 02, спандекс, бежевый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
9

Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
5

Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный

Чехол 46, красныйНастоящее фото товара Чехол 46, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от360
14

Чехол 46, красный

Стол КристианоНастоящее фото товара Стол Кристиано, произведённого компанией ChiedoCover
от363 690
Оптовая цена
12

Стол Кристиано

Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 2, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
8

Стол журнальный Гурон 2

Настоящее фото товара Стул София экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
10

Стул София экокожа

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой

Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Mariquita, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
8

Стул барный пластиковый Mariquita

Настоящее фото товара Стул пластиковый Ole на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Ole на колесной основе

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена
11

Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях

Стул Вольт рогожка, бежевыйНастоящее фото товара Стул Вольт рогожка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Вольт рогожка, бежевый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
14

Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый

Настоящее фото товара Стул складной Betty, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
5

Стул складной Betty

Стол ХагенНастоящее фото товара Стол Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
7

Стол Хаген

Настоящее фото товара Стул Гилберт, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
5

Стул Гилберт

Чехол 46 с прямой спинкой, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от395
9

Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый

Чехол 48, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 48, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от450
11

Чехол 48, бордовый

Чехол 01 с прямой спинкой, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от485
8

Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый

Чехол 02 с прямой спинкой, темно-синийНастоящее фото товара Чехол 02 с прямой спинкой, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от550
13

Чехол 02 с прямой спинкой, темно-синий

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый

Подстолье Валенсия круглое, D440, бронзаНастоящее фото товара Подстолье Валенсия круглое, D440, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Подстолье Валенсия круглое, D440, бронза

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Belfast, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
10

Столешница Oxalit Belfast

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C8-TBSF1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
6

Винный шкаф Cold Vine C8-TBSF1

Винный шкаф Cold Vine C38-KBF2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C38-KBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от74 790
Оптовая цена
5

Винный шкаф Cold Vine C38-KBF2

Стул Норман рогожка светло-серыйНастоящее фото товара Стул Норман рогожка светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
8

Стул Норман рогожка светло-серый

Стул Флекс велюр черныйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Флекс велюр черный

В наличии 2 шт.
Стул Флекс велюр светло-сиреневыйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр светло-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Флекс велюр светло-сиреневый

В наличии 56 шт.
Стул Флекс велюр светло-бежевый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Флекс велюр светло-бежевый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover