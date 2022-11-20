Кресло Вито - особенно комфортная модель. Подлокотники, которые весьма лаконично соединены со спинкой, позволяют уютно расположиться и расслабиться. Ножки с утонением к низу подчеркивают лаконичность образа и изящность модели.
Стол Лидер 2
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Чехол 01 цветной
Чехол 08 белый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Чехол 48
Чехол 36
Чехол 61
Чехол 29, журавинка
Чехол 14
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 31
Чехол 57, журавинка
Чехол 59
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм
Стул Кьявари Белый, деревянный
Чехол 76 Premium
Чехол 79 Premium
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Чехол для стола 12
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Чехол для стола 17
Чехол 09
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Диван Шлягер
Чехол 08, бархат
Подстолье чугунное 1218
Кушетка Chester (Честер)
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Era T с пюпитром
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Складной с пюпитром
Стол уличный Фьюри
Стул Фил
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Eames Бирюзовый
Стул Eames Темно-серый
Подстолье чугунное Рим, красный
Подстолье чугунное Марко, красный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стол Лидер 5, венге
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Браун 20мм
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Венера, микрофибра цвет стальной
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол Е08 на стул Eames
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Порше черный
Стул Laval, серебристый
Стул барный Бентли, черный
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Табурет Лофт-11 барный
Стул Изо СТ
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул прозрачный Сиеста Контракт красный
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стол складной Натали белый
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стул Bertoia с серой обивкой
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Чехол для стола 05, D80см, H110см
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Luberon с патиной
Стул-кресло Newton
Чехол S-41, журавинка
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Изо Т плюс
Стол Лидер 3, D1500, орех, черный
Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный
Стул обеденный Шанель черный
Стул Signal august velvet, черный
Стул Signal cherry velvet, синий
Стул Амьен фиолетовый
Стул Киви Диамант, коричневый
Чехол 44 из плотного спандекса
Чехол 63 из плотного спандекса
Чехол 07 из плотного спандекса
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Комплект мебели Банкетный
Стол обеденный Кобург шампань
Стол обеденный Кулими
Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет
Стол складной круглый 150/74
Стол-чемодан складной, коричневый
Стол круглый Levanger
Стул складной банкетный Lite, белый
Скатерть Весна габардин
Стул офисный на полозьях VC-21
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Скатерть Lashonda рогожка
Подстолье чугунное Валенсия
Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, старинный орех
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Стол Онтарио
Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Стол обеденный Атланта
Стол обеденный Ричмонд охра
Стол Тюльпан
Кресло Равенна соломенное
Чехол 02, бордовый
Диван Lama
Стол Stefani письменный
Стул СТ-01
Стул Тюльпан на крутящейся основе
Стол Accent бетон/белый
Стул складной пластиковый Кейт
Подвесное кресло Капля
Подвесное кресло Лепесток
Стул пластиковый Bloom, белый
Стул пластиковый Bo, белый
Барный стул Sport, белый/ черный
Слэб Тавда
Стул пластиковый Costa Bistrot, белый
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул Arabis, велюр Ash Blue
Складной стул Трансформер лайт бордо
Стул Форли кирпичный
Чехол 02, спандекс, бежевый
Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный
Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный
Чехол 46, красный
Стол Кристиано
Стол журнальный Гурон 2
Стул София экокожа
Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой
Стул барный пластиковый Mariquita
Стул пластиковый Ole на колесной основе
Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях
Стул Вольт рогожка, бежевый
Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый
Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый
Стул складной Betty
Стол Хаген
Стул Гилберт
Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый
Чехол 48, бордовый
Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый
Чехол 02 с прямой спинкой, темно-синий
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый
Подстолье Валенсия круглое, D440, бронза
Столешница Oxalit Belfast
Винный шкаф Cold Vine C8-TBSF1
Винный шкаф Cold Vine C38-KBF2
Стул Норман рогожка светло-серый
Стул Флекс велюр черный
Стул Флекс велюр светло-сиреневый