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Стул Во Фиолетовый, пластиковый - фото 1

Стул Во Фиолетовый, пластиковый

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Материалпластик
  • Цветсиреневый

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