Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина460 мм
- Глубина540 мм
- Материалпластик
- Цветсиреневый
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Блюдо овальное Коллаж
Полотенце для официанта, х/б
Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
Педикюрное спа-кресло Комфорт
Диван Глория
Настольная лампа Nashorn черный
Стол консольный Венеция 3/1 ДК
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый