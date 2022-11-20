Товар в корзине. Перейти
Стул Во Синий, пластиковый - фото 1

Стул Во Синий, пластиковый

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Следующий Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Характеристики товара

Описание

Материал: пластик

Высота: 87 см

Ширина: 46 см

Глубина: 54 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Материалпластик
  • Цветсиний

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул уличный из реек сосны, темныйНастоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
6

Стул уличный из реек сосны, темный

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
15

Стул Кьявари Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Каркас "Лидер 1", произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
15

Каркас "Лидер 1"

Настоящее фото товара Каркас "Лидер 2", произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
6

Каркас "Лидер 2"

Настоящее фото товара Чайник Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
697
Оптовая цена
12

Чайник Кунстверк

Настоящее фото товара Салатник Тренд D16, произведённого компанией ChiedoCover
157
Оптовая цена
13

Салатник Тренд D16

Настоящее фото товара Салатник Коллаж 12.5, произведённого компанией ChiedoCover
110
Оптовая цена
5

Салатник Коллаж 12.5

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Маккомб на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от36 390
Оптовая цена
14

Педикюрное кресло Маккомб на гидравлике

Настоящее фото товара Диван Антей, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена
11

Диван Антей

Обувница Шевалье 4/2Настоящее фото товара Обувница Шевалье 4/2, произведённого компанией ChiedoCover
от41 090
Оптовая цена
14

Обувница Шевалье 4/2

Стол консольный Венеция 2 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Венеция 2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
Оптовая цена
5

Стол консольный Венеция 2 ДК

Кресло пластиковое Miss B Antishock, хромНастоящее фото товара Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром

Другие товары из разделадля улицы
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый