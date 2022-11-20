Характеристики товара
Описание
Материал: пластик
Высота: 87 см
Ширина: 46 см
Глубина: 54 см
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина460 мм
- Глубина540 мм
- Материалпластик
- Цветсиний
Материал: пластик
Высота: 87 см
Ширина: 46 см
Глубина: 54 см
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