Стул Вольт рогожка серый

9 оценок

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Стул Вольт рогожка серый

4.6
4 790 ₽4 990 ₽
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Стул Вольт рогожка, синий
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Стул Brandy, бежевый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:51x49x56

Вес брутто: 5,5 кг

Объем: 0,14 м3

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина455 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Цветсерый

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