Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина580 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Цветбежевый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Бостон 20мм
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Стул Наполеон NEW, капучино
Стул Орион черный, пластиковый
Обеденный стул Чико, темно-синий
Стул Oliver Square велюр темно-серый