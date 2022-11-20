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Стул Вустер с подлокотниками бежевый - фото 1Стул Вустер с подлокотниками бежевый - фото 2Стул Вустер с подлокотниками бежевый - фото 3

Стул Вустер с подлокотниками бежевый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Цветбежевый

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