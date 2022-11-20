Товар в корзине. Перейти
Стул William ромб бархат коричневый - фото 1Стул William ромб бархат коричневый - фото 2

Стул William ромб бархат коричневый

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул William ромб бархат антрацит
Стул William ромб бархат антрацит
Следующий Стул William ромб бархат зелёный
Стул William ромб бархат антрацит

Характеристики товара

Описание

Роскошный и уютный стул в стиле арт-деко. Смотрится дорого, стильно и эффектно. Оно создано, чтобы очаровывать с первого взгляда. Плавные линии, изящные ножки, просторное сиденье и высокие подлокотники делают модель невероятно удобной для отдыха. Оригинальная прорезь у основания спинки добавляет конструкции легкости и воздушности. Стильная отделка ромбом на спинке и сиденье в сочетании с благородным бархатом создает неповторимые переливы и придает стулу особую утонченность.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

С этим товаром покупают
Чехол 44Настоящее фото товара Чехол 44, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 44

Чехол 36Настоящее фото товара Чехол 36, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
14

Чехол 36

Настоящее фото товара Чехол 07, произведённого компанией ChiedoCover
от790
5

Чехол 07

Чехол 52 на стул Кьявари, розовыйНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
5

Чехол 52 на стул Кьявари, розовый

Чехол 03 из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 03 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от890
15

Чехол 03 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 46 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от450
5

Чехол 46 из плотного спандекса

Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубойНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от450
8

Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди