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СТУЛ WIND ЖЁЛТЫЙ

15 оценок
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СТУЛ ОФИСНЫЙ ЖЁЛТЫЙ

Характеристики товара

Описание

Линейка офисных стульев Wind продемонстрировала на редкость удачный сплав нескольких стилей дизайна офисной мебели разных времен. В изделии угадываются черты пятидесятых годов прошлого века, когда в моде был аскетичный дизайн предметов интерьера. Пластиковое сиденье отсылает нас в девяностые, когда широкое применение получили изделия из полимеров. Наконец, перфорированные сиденье и спинка стула – это дань невероятно популярному сегодня промышленному дизайну.
Металлические ножки мебели чаще всего являются частью ее каркаса. А это значит, что такая мебель отличается долгим сроком службы, кроме того металл не горит. В тоже время металлические стулья очень легкие. Гибкость металла позволяет создавать стулья самых разнообразных форм, которые выглядят не только очень эстетично, но и создают чувство путешествия во времени.
Дом — место спокойствия и уюта. И мебель, конечно, должна соответствовать атмосфере. Домашняя мебель может многое о вас сказать. Своим дизайном, фасоном, расцветкой и материалом она отражает истинную сущность своего владельца.
Одно из самых весомых достоинств жесткого сиденья — польза для осанки. Более того, жесткое сиденье намного удобнее мыть, так как не требует стирки.
Облокотившись на спинку, вы сильно снизите нагрузку на мышцы спины. Грамотная конструкция спинки даст возможность долгое время не менять положения, а стильный дизайн наполнит уверенностью.

Сиденье: Жесткое

Объем упаковки: 0.18 м³

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес2 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветжелтый

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