Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 10.5
Объем: 0.068
Стол Лидер 1
Стол Лидер 3
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Чехол 01 белый
Чехол 01 цветной
Чехол 42, габардин
Чехол для стола 02
Чехол для стола 05
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Чехол 46
Чехол 64
Чехол 15
Чехол 29, журавинка
Чехол 55, журавинка
Чехол 28
Чехол 57, журавинка
Чехол 59
Стул Дания 25мм
Стул Борно
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Чехол 71 Premium
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стол Миллер 140
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Изо
Стул Изо Хром
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Кьявари морилка Красное дерево, деревянный
Чехол для стола 17
Чехол для стола 19
Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 86 Premium комбинированный
Чехол 41, журавинка
Чехол для стола 16
Чехол 05
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Прадо
X-Стул Бостон
Стол Болонья 110
Подстолье стальное №7 (квадратное)
Подстолье металлическое 1010
Подстолье барное чугунное 1249
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Era T с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Фил
Стул Narisawa
Стул Barselona
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Подстолье чугунное Марко, зеленый
Подстолье чугунное Марко, синий
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Стол Лофт-1
Стул Лофт-8
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Бабел, черный с черной вставкой
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Диана, микрофибра цвет стальной
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый
Чехол Е07 на стул Eames
Стул Валенсия, бежевый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Скамья Гастро
Стул Laval, серебристый
Стул барный Купер коричневый
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул Консек барный, белый
Стул Консек барный, золотой
Стул Лофт-11 барный
Табурет Лофт-12 Н барный
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Стул Изо PL
Стул Изо СТ
Стол Eames, барный
Стул Eames DAW голубой
Стул Eames желтый
Стул Eames светло-оранжевый
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул Молли вельвет королевский синий
Стул С-16
Стул С-10, с подлокотниками
Стул прованс-4
Стул Дублин винный
Стул Дублин лепесток перца
Стул Кьявари Антик, деревянный
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул Eames W серый
Стул ЛТ С15382
Стул Him and Her черный
Стул Him and Her белый
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стол пластиковый Ice 3
Стул Chic кварцевый
Стул Chic крем-брюле
Стул Chic шоколадный
Стул Chic бургунди
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул-кресло Major
Чехол S-74
Чехол S-41, журавинка
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой
Стул Eames барный DSW оранжевый