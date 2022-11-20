Стул Wire Brush, теплый серый

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Стул Wire Brush, теплый серый

4.4
7 600 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 10.5

Объем: 0.068

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.2 м3
  • Высота1050 мм
  • Длина500 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес11 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияМалайзия

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5

Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый

Чехол Е07 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от4107
440 ₽
6

Чехол Е07 на стул Eames

Стул Валенсия, бежевыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
11

Стул Валенсия, бежевый

Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул барный Валенсия, голубойНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
13

Стул барный Валенсия, голубой

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Скамья ГастроНастоящее фото товара Скамья Гастро, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
7

Скамья Гастро

Стул Laval, серебристыйНастоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Стул Laval, серебристый

Стул барный Купер коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Купер коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Купер коричневый

В наличии 23 шт.
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки

В наличии 33 шт.
Стул Консек барный, белыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
5

Стул Консек барный, белый

Стул Консек барный, золотойНастоящее фото товара Стул Консек барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул Консек барный, золотой

Стул Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
14

Стул Лофт-11 барный

Табурет Лофт-12 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Табурет Лофт-12 Н барный

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо PLНастоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
9

Стул Изо PL

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Стол Eames, барныйНастоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
14

Стол Eames, барный

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
9

Стул Eames DAW голубой

Стул Eames желтыйНастоящее фото товара Стул Eames желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Eames желтый

В наличии 100 шт.
Стул Eames светло-оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames светло-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames светло-оранжевый

В наличии 100 шт.
Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

В наличии 1 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Венера диамант вельвет бордовый

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 25 шт.
Стул Молли вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Молли вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 49037
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Молли вельвет королевский синий

В наличии 36 шт.
Стул С-16Настоящее фото товара Стул С-16, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
12

Стул С-16

Стул С-10, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-10, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
10

Стул С-10, с подлокотниками

Стул прованс-4Настоящее фото товара Стул прованс-4, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
15

Стул прованс-4

Стул Дублин винныйНастоящее фото товара Стул Дублин винный, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
10

Стул Дублин винный

В наличии 45 шт.
Стул Дублин лепесток перцаНастоящее фото товара Стул Дублин лепесток перца, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
8

Стул Дублин лепесток перца

В наличии 17 шт.
Стул Кьявари Антик, деревянный Настоящее фото товара Стул Кьявари Антик, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
6

Стул Кьявари Антик, деревянный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона

Стул Eames W серыйНастоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
14

Стул Eames W серый

Стул ЛТ С15382Настоящее фото товара Стул ЛТ С15382, произведённого компанией ChiedoCover
7 500
Оптовая цена
5

Стул ЛТ С15382

Настоящее фото товара Стул Him and Her черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
Оптовая цена
8

Стул Him and Her черный

Настоящее фото товара Стул Him and Her белый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
14

Стул Him and Her белый

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29012
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79016
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Стол пластиковый Ice 3Настоящее фото товара Стол пластиковый Ice 3, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена
5

Стол пластиковый Ice 3

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
8

Стул Chic кварцевый

Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
14

Стул Chic крем-брюле

В наличии 285 шт.
Стул Chic шоколадныйНастоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
15

Стул Chic шоколадный

В наличии 74 шт.
Стул Chic бургундиНастоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
9

Стул Chic бургунди

В наличии 400 шт.
Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Стул-кресло MajorНастоящее фото товара Стул-кресло Major, произведённого компанией ChiedoCover
33 290
Оптовая цена
15

Стул-кресло Major

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от650
6

Чехол S-74

Чехол S-41, журавинкаНастоящее фото товара Чехол S-41, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 560
5

Чехол S-41, журавинка

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
9

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый