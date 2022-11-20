Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина530 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево, ткань
- Цветкоричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый
Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный
Стул William с подлокотниками ромб, бархат серый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло