Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина620 мм
- Глубина530 мм
- Вес9 кг
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.21 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной
Стул Текс, серая экокожа / черный каркас
Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)
Стул пластиковый Moon, черный, красный
Стул прозрачный Isy Antishock, серый
Стул Kongsberg лайт, велюр синий Velutto 26, ножки металл
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло