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Стул Xilo, темно-зеленый

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.21 м3

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