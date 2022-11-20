Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина390 мм
- Глубина450 мм
- Вес3.9 кг
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Подвесной светильник Ligero №1
Подвесной светильник Ligero №2
Подвесной светильник Cometa №1
Подвесной светильник Cometa №2
Подвесной светильник Cerezo №1
Подвесной светильник Cerezo №2
Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
Полукресло Шарри, алый