Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Зефир, розовый Teddy велюр/ белый каркас
Стул Моне, сливовый Teddy велюр/ черный каркас
Стул Поль, бежевый велюр/ черный каркас
Стул Поль, зеленый велюр/ черный каркас
Стул Поль, коричневый велюр/ черный каркас
Стул Поль, латте велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest