Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Зефир, лайм велюр/ черный каркас
Стул Зефир, серый Teddy велюр/ черный каркас
Стул Зефир, розовый Teddy велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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