Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина570 мм
- Глубина650 мм
- Цветсиний
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Венеция, без подушки
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стол Лофт 16
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Столик Шери
Стол Лидер 2, 1800x900, белый
Стол журнальный Альбано
Стол журнальный BeautyStyle 9
Стол журнальный BeautyStyle 7
Стол придиванный Агами
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло