Товар в корзине. Перейти
Стул Жерардо - фото 1Стул Жерардо - фото 2

Стул Жерардо

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Джино
Стул Джино
Следующий Стул Калисто
Стул Джино

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина520 мм
  • Вес7.2 кг
  • Объем0.11 мл
  • Количество мест1

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Tolix Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Белый глянцевый

В наличии 77 шт.
Стул Tolix Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Черный глянцевый

В наличии 4 шт.
Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39041
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49030
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

Стул Tolix Голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49036
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Tolix Голубой матовый

В наличии 16 шт.
С этим товаром покупают
Стул 06114АМ салатовыйНастоящее фото товара Стул 06114АМ салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул 06114АМ салатовый

Полубарный стул АнгренНастоящее фото товара Полубарный стул Ангрен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
5

Полубарный стул Ангрен

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый уголНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый угол, произведённого компанией ChiedoCover
от54 490
Оптовая цена
12

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый угол

Стол обеденный «Араш»Настоящее фото товара Стол обеденный «Араш», произведённого компанией ChiedoCover
65 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный «Араш»

Стул Тони, велюр velutto 56 желтый, ножки металлНастоящее фото товара Стул Тони, велюр velutto 56 желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9907
7 490 ₽
6

Стул Тони, велюр velutto 56 желтый, ножки металл

Стул Винус NEW, пластиковый, золотойНастоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
14

Стул Винус NEW, пластиковый, золотой

Другие товары из разделастулья по материалам
Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8908
4 190 ₽
9

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас