Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина460 мм
- Длина520 мм
- Вес7.2 кг
- Объем0.11 мл
- Количество мест1
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Стул Tolix Wood Черный патина золото
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Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
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