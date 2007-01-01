Характеристики товара
Описание
Элегантный стул, выделяющийся скрытыми винтами, притягивает взгляд благодаря своему росту и изяществу. Крепкий корпус поддерживает вес до 190 кг, делая его отличным вариантом для современных помещений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет