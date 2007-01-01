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Настоящее фото товара Стул Золли,черный/ткань бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Золли,черный/ткань бежевая
13 оценок
14 190
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Стул Золли,черный/ткань бежевая - фото 1Стул Золли,черный/ткань бежевая - фото 2Стул Золли,черный/ткань бежевая - фото 3Стул Золли,черный/ткань бежевая - фото 4

Стул Золли,черный/ткань бежевая

Артикул: CH-088-668
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный стул, выделяющийся скрытыми винтами, притягивает взгляд благодаря своему росту и изяществу. Крепкий корпус поддерживает вес до 190 кг, делая его отличным вариантом для современных помещений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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