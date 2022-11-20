Фотография Стульчик детский Onion от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стульчик детский Onion

4.7
Оптовая цена
1 890 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стульчик детский Onion
Стульчик детский Onion
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Стульчик детский Onion

4.7
1890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина285 мм
  • Глубина285 мм
  • Высота до сиденья мм
  • Материал каркасафанера

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