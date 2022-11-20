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Стульчик для кормления Клуостин, розовый

Артикул: CH-050-175
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стульчик Клуостин имеет систему четырехступенчатой регулировки высоты, 3 уровня наклона спинки, и регулировку подножки.Оригинальное дизайнерское решение позволяет быстро превратить обеденный стол - в игровой. Достаточно снять столешницу для приема пищи, и ребенок может играть за чистым столом.В комплект стульчика Клуостин входит мягкий вкладыш для малышей, который обеспечивает дополнительный комфорт. Вкладыш изготовлен из 75% хлопка.Стульчик оснащен пятиточечными ремнями безопасности, для предотвращения случайного выпадения.Качественная эко-кожа чехла стула Кора устойчива к загрязнению и намоканию, проста в чистке.Прочная конструкция стульчика позволяет безопасно использовать его от 6 месяцев, до достижения веса ребенка 15 кг.Стульчик Клуостин складывается очень компактно, и не занимает много места при хранении и транспортировке.Колесики на ножках стула позволяют легко перемещать его, а при необходимости, блокируются. Колесики не царапают пол, и не оставляют следов.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина290 мм
  • Высота550 мм
  • Вес8.23 кг
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

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