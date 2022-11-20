Характеристики товара
Описание
Стульчик Клуостин имеет систему четырехступенчатой регулировки высоты, 3 уровня наклона спинки, и регулировку подножки.Оригинальное дизайнерское решение позволяет быстро превратить обеденный стол - в игровой. Достаточно снять столешницу для приема пищи, и ребенок может играть за чистым столом.В комплект стульчика Клуостин входит мягкий вкладыш для малышей, который обеспечивает дополнительный комфорт. Вкладыш изготовлен из 75% хлопка.Стульчик оснащен пятиточечными ремнями безопасности, для предотвращения случайного выпадения.Качественная эко-кожа чехла стула Кора устойчива к загрязнению и намоканию, проста в чистке.Прочная конструкция стульчика позволяет безопасно использовать его от 6 месяцев, до достижения веса ребенка 15 кг.Стульчик Клуостин складывается очень компактно, и не занимает много места при хранении и транспортировке.Колесики на ножках стула позволяют легко перемещать его, а при необходимости, блокируются. Колесики не царапают пол, и не оставляют следов.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина290 мм
- Высота550 мм
- Вес8.23 кг
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай