Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина310 мм
- Ширина430 мм
- Высота330 мм
- Вес4.5 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Стул коленный Prostool, голубой, ткань
Стул коленный Prostool Light, серый, ткань
Стул коленный Prostool, салатовый, ткань
Стул коленный Prostool, розовый, ткань
Стул коленный Prostool, светло-серый, ткань
Кресло поворотное BELLA, ткань, синий
Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр
Кресло поворотное BELLA, ткань, серый
Кресло поворотное BELLA, велюр, серый
Кресло поворотное BELLA, велюр, фуксия
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стул Кьявари Bride пластик золотой
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис