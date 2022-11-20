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Стульчик для кормления Крака, бежевый

Артикул: CH-050-174
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина430 мм
  • Высота330 мм
  • Вес4.5 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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